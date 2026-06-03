Лучшие бомбардиры чемпионатов мира. Мбаппе и Месси могут улучшить позиции

Лучшим бомбардиром чемпионатов мира по футболу является Мирослав Клозе, забивший 16 голов в 24 играх.

В первую десятку входят:

Роналдо (Бразилия) (19 игр, 15 голов),

Герд Мюллер (Германия) (13, 14),

Жюст Фонтен (Франция) (6, 13),

Лионель Месси (Аргентина) (26, 13),

Киллиан Мбаппе (Франция) (14, 12),

Пеле (Бразилия) (14, 12),

Шандор Кочиш (Венгрия) (5, 11),

Юрген Клинсманн (Германия) (17, 11).

По 8 голов забили Криштиану Роналду, Гарри Кейн Неймар.

Из тех, кто забил более 10 голов, в предстоящем чемпионате мира сыграют Месси и Мбаппе. Лионель готовится по индивидуальной программы после травмы.