Чемпионат мира по футболу. Обзор группы С

Явным фаворитом группы С является сборная Бразилии. Матчи группы пройдут в США: в Нью-Джерси, Филадельфии, Атланте и Майами.

Интересный факт: в 1998 году команды Бразилии, Марокко и Шотландии играли в одной группе. Тогда шотландцы проиграли бразильцам и марокканцам.

Бразильцы всегда являются фаворитами чемпионата мира. Их болельщики от них ждут только победы.

Это единственная команда, участвовавшая во всех чемпионатах мира. И впервые в истории на чемпионат мира "селесао" привез иностранец Карло Анчелотти.

Главные звезды Рафинья, Винисиус Жуниор, Эстевао и Неймар (получил травму, с 2023 года за сборную не играл).

Бразильцы традиционно великолепны в атаке, но уязвимы в обороне.

Явным конкурентом фаворита является сборная Марокко. "Атласские львы" - полуфиналист прошлого чемпионата мира и финалист Кубка африканских наций (победа в суде на чемпионат мира вряд ли повлияет).

Дисциплинированная, мощная, опытная команда.

Главные звезды: Ясин Буну (лучший вратарь прошлого чемпионата мира), Ашраф Хакими, Браим Диас.

"Львы" отличаются великолепной обороной и на данный момент это самая организованная команда группы. К тому же, в 2023 марокканцы побеждали сборную Бразилии.

Сборная Шотландии физически мощная, тактически грамотная. Может навязать борьбу любому сопернику (стоит вспомнить битву с англичанами в 2024), но основным фаворитам в классе уступает.

"Тартановая армия" вышла в финальную часть чемпионата мира впервые с 1998 года. До сих пор шотландцы ни разу не выходили в плэй-офф (8 попыток).

За эту команду играет самый возрастной игрок чемпионата - 43-летний голкипер "Хартс" Крэйг Гордон.

Матч Шотландия - Гаити, скорее всего, будет решающим в борьбе за третье место, с которого также можно попасть в плэй-офф.

Сборная Гаити - один из главных аутсайдеров турнира. Островитяне сыграют в финальной части чемпионатов мира впервые с 1974

Одна из главных звезд бывший нападающий хайфского "Маккаби" Францди Пьерро (Ризеспор).