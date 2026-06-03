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Чемпионат Израиля по баскетболу. Столичный "Апоэль" вышел в полуфинал

Баскетбол
время публикации: 03 июня 2026 г., 10:18 | последнее обновление: 03 июня 2026 г., 10:18
Чемпионат Израиля по баскетболу. Столичный "Апоэль" вышел в полуфинал
AP Photo/David J. Phillip

Первым полуфиналистом чемпионата Израиля по баскетболу стал столичный "Апоэль".

"Красные" одержали две победы над "Апоэлем а-Эмек".

В серии "Апоэль" (Тель-Авив) - "Маккаби" (Ришон ле-Цион) ничья 1:1.

Сегодня состоятся вторые матчи в четвертьфинальных сериях:

"Маккаби" (Тель-Авив) - "Апоэль" (Беэр-Шева) (1:0),

"Бней Герцлия" - "Апоэль" (Холон) (0:1).

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