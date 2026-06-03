Чемпионат мира по футболу. Обзор группы D
Группа D, в которой играют сборные США, Турции, Австралии и Парагвая, считается самой равной из групп.
Эксперты выделяют команды США и Турции, но отмечают, что явных аутсайдеров тут нет.
В 21 веке сборная США пять раз участвовала в чемпионатах мира. Четыре раза выходила в плэй-офф.
Команда Маурисио Почетино (с учетов поддержки домашних трибун) считается основным фаворитом группы.
У американцев сбалансированный состав и мощная линия атаки, в которой выделяется Криcтиан Пулишич.
Несмотря на агрессивный контрпрессинг, команда довольно уязвима в обороне.
Турки вышли в финальную часть чемпионата мира впервые с 2002 года.
Винченцо Монтелла старается выстроить дисциплинированную и тактически грамотную команду. Мнение экспертов " Если Монтелла сумеет привить техничным подопечным итальянскую дисциплину. команда пойдет далеко".
У сборной Турции отличные созидатели: Арда Гюлер, Кенан Йылдыз, Хакан Чалханоглу.
При этом турки с большим трудом играют против команд с эшелонированной обороной. Глубокий низкий блок может поставить их в тупик.
Австралийцы сыграют на шестом чемпионате мира подряд (седьмом вообще). После 2002 года они чемпионатов мира не пропускали. В плэй-офф выходили дважды, в том числе на прошлом чемпионате мира.
У команды Тони Поповича статус неуступчивого андердога. Традиционные козыри - дисциплина, мощь и неуступчивость.
"Соккеруз" опасны при стандартах и хороши в обороне (схема с тремя центральными защитниками).
В контратаках опасен полузащитник "Уотфорда" Нестори Иранкунда.
Объективно, австралийцы уступают фаворитам в классе и креативности.
Сборная Парагвая вышла на чемпионат мира впервые с 2010 года (в ЮАР "Гуарани" дошли до четвертьфинала).
Козыри у южноамериканцев те же, что и у сборной Австралии - дисциплина, мощь и неуступчивость.
Команда Густаво Альфаро - аутсайдер группы, но взломать ее мощную оборону будет сложно любому сопернику.
Оборону парагвайцев называют "бетонной" и "самой неприятной обороной в Южной Америке". В 18 матчах отбора парагвайцы пропустили всего 10 голов.
Главная звезда обороны Густаво Гомес (Палмейрас).
При быстрых контратаках исключительно полезны Мигель Альмирон и Хулио Энсисо.
Серьезный удар по команде травма основного форварда Антонио Санабрии (Кремонезе), хотя он включен в заявку.