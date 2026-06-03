Чемпионат мира по футболу. Обзор группы D

Группа D, в которой играют сборные США, Турции, Австралии и Парагвая, считается самой равной из групп.

Эксперты выделяют команды США и Турции, но отмечают, что явных аутсайдеров тут нет.

В 21 веке сборная США пять раз участвовала в чемпионатах мира. Четыре раза выходила в плэй-офф.

Команда Маурисио Почетино (с учетов поддержки домашних трибун) считается основным фаворитом группы.

У американцев сбалансированный состав и мощная линия атаки, в которой выделяется Криcтиан Пулишич.

Несмотря на агрессивный контрпрессинг, команда довольно уязвима в обороне.

Турки вышли в финальную часть чемпионата мира впервые с 2002 года.

Винченцо Монтелла старается выстроить дисциплинированную и тактически грамотную команду. Мнение экспертов " Если Монтелла сумеет привить техничным подопечным итальянскую дисциплину. команда пойдет далеко".

У сборной Турции отличные созидатели: Арда Гюлер, Кенан Йылдыз, Хакан Чалханоглу.

При этом турки с большим трудом играют против команд с эшелонированной обороной. Глубокий низкий блок может поставить их в тупик.

Австралийцы сыграют на шестом чемпионате мира подряд (седьмом вообще). После 2002 года они чемпионатов мира не пропускали. В плэй-офф выходили дважды, в том числе на прошлом чемпионате мира.

У команды Тони Поповича статус неуступчивого андердога. Традиционные козыри - дисциплина, мощь и неуступчивость.

"Соккеруз" опасны при стандартах и хороши в обороне (схема с тремя центральными защитниками).

В контратаках опасен полузащитник "Уотфорда" Нестори Иранкунда.

Объективно, австралийцы уступают фаворитам в классе и креативности.

Сборная Парагвая вышла на чемпионат мира впервые с 2010 года (в ЮАР "Гуарани" дошли до четвертьфинала).

Козыри у южноамериканцев те же, что и у сборной Австралии - дисциплина, мощь и неуступчивость.

Команда Густаво Альфаро - аутсайдер группы, но взломать ее мощную оборону будет сложно любому сопернику.

Оборону парагвайцев называют "бетонной" и "самой неприятной обороной в Южной Америке". В 18 матчах отбора парагвайцы пропустили всего 10 голов.

Главная звезда обороны Густаво Гомес (Палмейрас).

При быстрых контратаках исключительно полезны Мигель Альмирон и Хулио Энсисо.

Серьезный удар по команде травма основного форварда Антонио Санабрии (Кремонезе), хотя он включен в заявку.