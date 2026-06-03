Марта Костюк и Мирра Андреева вышли в полуфинал Открытого чемпионата Франции
время публикации: 03 июня 2026 г., 08:03 | последнее обновление: 03 июня 2026 г., 08:03
Марта Костюк впервые вышла в полуфинал Открытого чемпионата Франции.
В украинском четвертьфинале она победила Элину Свитолину 6:3, 2:6, 6:2.
В полуфинале украинка сыграет с россиянкой Миррой Андреевой, которая обыграла румынку Сорану Кырстя 6:0, 6:3.
Сегодня в четвертьфиналах сыграют:
Анна Калинская (Россия) - Майя Хвалинська (Польша)
Арина Соболенко (Беларусь) - Диана Шнайдер (Россия).
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