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Спорт

Марта Костюк и Мирра Андреева вышли в полуфинал Открытого чемпионата Франции

Теннис
Теннисный турнир Большого Шлема
время публикации: 03 июня 2026 г., 08:03 | последнее обновление: 03 июня 2026 г., 08:03
Марта Костюк и Мирра Андреева вышли в полуфинал Открытого чемпионата Франции
AP Photo/Aurelien Morissard

Марта Костюк впервые вышла в полуфинал Открытого чемпионата Франции.

В украинском четвертьфинале она победила Элину Свитолину 6:3, 2:6, 6:2.

В полуфинале украинка сыграет с россиянкой Миррой Андреевой, которая обыграла румынку Сорану Кырстя 6:0, 6:3.

Сегодня в четвертьфиналах сыграют:

Анна Калинская (Россия) - Майя Хвалинська (Польша)

Арина Соболенко (Беларусь) - Диана Шнайдер (Россия).

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