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Спорт

Меншик и Зверев вышли в полуфинал Открытого чемпионата Франции

Теннис
Теннисный турнир Большого Шлема
время публикации: 03 июня 2026 г., 08:50 | последнее обновление: 03 июня 2026 г., 08:50
Меншик и Зверев вышли в полуфинал Открытого чемпионата Франции
AP Photo/Emma Da Silva

В первом полуфинале Открытого чемпионата Франции сыграют Якуб Меншик и Александр Зверев.

Чех победил бразильца Жоау Фонсеку 6:4, 6:3, 7:6.

Третья ракетка мира одолел испанца Рафаэля Ходара 7:6, 6:1, 6:3.

Сегодня полуфиналисты определятся в матчах:

Феликс Оже-Альясим (Канада) - Флавио Коболли (Италия)

Маттео Берреттини (Италия) - Маттео Арнальди (Италия).

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