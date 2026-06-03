Меншик и Зверев вышли в полуфинал Открытого чемпионата Франции
время публикации: 03 июня 2026 г., 08:50 | последнее обновление: 03 июня 2026 г., 08:50
В первом полуфинале Открытого чемпионата Франции сыграют Якуб Меншик и Александр Зверев.
Чех победил бразильца Жоау Фонсеку 6:4, 6:3, 7:6.
Третья ракетка мира одолел испанца Рафаэля Ходара 7:6, 6:1, 6:3.
Сегодня полуфиналисты определятся в матчах:
Феликс Оже-Альясим (Канада) - Флавио Коболли (Италия)
Маттео Берреттини (Италия) - Маттео Арнальди (Италия).
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