последняя новость: 13:27
Спорт

Бокс. Бенавидес нокаутировал Рамиреса в стал чемпионом в третьей весовой категории

время публикации: 03 мая 2026 г., 12:43 | последнее обновление: 03 мая 2026 г., 12:50
Бокс. Бенавидес нокаутировал Рамиреса в стал чемпионом в третьей весовой категории
AP Photo/Ian Maule

В Лас-Вегасе состоялся бой за звание чемпиона мира в тяжелом весе по версиям WBO и WBA.

Непобежденный американец Дэвид Бенавидес стал чемпионом в третьей весовой категории, победив действующего чемпиона мексиканца Хильберто Рамиреса.

Претендент превосходил чемпиона в скорости и точности ударов.

Нокаут в шестом раунде.

Ранее Дэвид Бенавидес был чемпионом мира во втором среднем и полутяжелом весе.

