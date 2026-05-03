Бокс. Бенавидес нокаутировал Рамиреса в стал чемпионом в третьей весовой категории

В Лас-Вегасе состоялся бой за звание чемпиона мира в тяжелом весе по версиям WBO и WBA.

Непобежденный американец Дэвид Бенавидес стал чемпионом в третьей весовой категории, победив действующего чемпиона мексиканца Хильберто Рамиреса.

Претендент превосходил чемпиона в скорости и точности ударов.

Нокаут в шестом раунде.

Ранее Дэвид Бенавидес был чемпионом мира во втором среднем и полутяжелом весе.