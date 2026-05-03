Бокс. Бенавидес нокаутировал Рамиреса в стал чемпионом в третьей весовой категории
время публикации: 03 мая 2026 г., 12:43 | последнее обновление: 03 мая 2026 г., 12:50
В Лас-Вегасе состоялся бой за звание чемпиона мира в тяжелом весе по версиям WBO и WBA.
Непобежденный американец Дэвид Бенавидес стал чемпионом в третьей весовой категории, победив действующего чемпиона мексиканца Хильберто Рамиреса.
Претендент превосходил чемпиона в скорости и точности ударов.
Нокаут в шестом раунде.
Ранее Дэвид Бенавидес был чемпионом мира во втором среднем и полутяжелом весе.
