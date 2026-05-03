Футбол. Израильтянин помог "Амедспору" выйти в турецкую Суперлигу

В Суперлигу вышли напрямую "Эрзурумспор" и "Амедспор" (Дыярбакир).

"Амедспор" по личным встречам обошел "Эрокспор" и занял второе место в турецкой Первой лиге.

В последнем туре "Амедспор" сыграл в гостях внчью 3:3 с "Ыгдыром".

Гол и результативную передачу на свой счет записал полузащитник сборной Израиля Диа Саба.

Интересно, что в успешном сезоне командой из Анатолии руководили четырех главных тренерa: Мехмет Алтыпармак, Синан Калоглу, Месут Баккал (уволен неделю назад). В решающем матче командой руководил Сергач Кочубайрак.