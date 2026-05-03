Юбилей Симеоне. Праздник молодости в Валенсии. "Барселона" близка к чемпионству

Состоялись матчи тридцать четвертого тура чемпионата Испании.

Вильярреал - Леванте 5:1

"Вильярреал" гарантировал место в Лиге чемпионов.

"Леванте" находится в зоне вылета, но еще не утратил шансов на спасение.

Валенсия - Атлетико (Мадрид) 0:2

Это была 1000-я игра Диего Смеоне в качестве тренера.

Перед матчем против "Арсенала" он дал лидерам отдохнуть. Но и полурезервный состав справился.

В первом матче в Ла Лиге первые голы забили 20-летний Икер Луке и 18-летний Мигель Кубо.

Алавес - Атлетик (Бильбао) 2:4

"Алавес" вел в счете 1:0 и 2:1. По итогам тура команда может опуститься в зону вылета.

В конце матча два гола забил Нико Уильямс.

Осасуна (Памплона) - Барселона 1:2

Если "Реал" не победит "Эспаньол", то "Барселона" станет чемпионом сегодня.