x
03 сентября 2025
|
последняя новость: 07:24
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
03 сентября 2025
|
03 сентября 2025
|
последняя новость: 07:24
03 сентября 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Спорт

Арина Соболенко и Джессика Пегула вышли в полуфинал Открытого чемпионата США

Теннис
Теннисный турнир Большого Шлема
время публикации: 03 сентября 2025 г., 07:24 | последнее обновление: 03 сентября 2025 г., 07:24
Арина Соболенко и Джессика Пегула вышли в полуфинал Открытого чемпионата США
AP Photo/Kirsty Wigglesworth

Первыми полуфиналистками Открытого чемпионата США стали Арина Соболенко и Джессика Пегула.

Маркета Вондроушова снялась с турнира из-за травмы. Арина вышла в полуфинал "без боя".

Американка победила чешку Барбору Крейчикову 6:3, 6:3.

Сегодня в четвертьфиналах сыграют:

Аманда Анисимова - Ига Швентек

Каролина Мухова - Наоми Осака.

Спорт
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 31 августа 2025

Костюк, Швентек, Осака вышли в четвертый раунд Открытого чемпионата США
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 30 августа 2025

Джокович и Алькарас вышли в четвертый круг Открытого чемпионата США
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 30 августа 2025

Соболенко вышла в четвертый круг Открытого чемпионата США
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 29 августа 2025

Янник Синнер вышел в третий круг Открытого чемпионата США