Арина Соболенко и Джессика Пегула вышли в полуфинал Открытого чемпионата США
время публикации: 03 сентября 2025 г., 07:24 | последнее обновление: 03 сентября 2025 г., 07:24
Первыми полуфиналистками Открытого чемпионата США стали Арина Соболенко и Джессика Пегула.
Маркета Вондроушова снялась с турнира из-за травмы. Арина вышла в полуфинал "без боя".
Американка победила чешку Барбору Крейчикову 6:3, 6:3.
Сегодня в четвертьфиналах сыграют:
Аманда Анисимова - Ига Швентек
Каролина Мухова - Наоми Осака.
