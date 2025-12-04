x
04 декабря 2025
Спорт

НБА. Дени Авдия набрал 27 очков. "Портленд" победил "Кливленд"

Баскетбол
НБА
время публикации: 04 декабря 2025 г., 07:08 | последнее обновление: 04 декабря 2025 г., 07:08
НБА. Дени Авдия набрал 27 очков. "Портленд" победил "Кливленд"
AP Photo/Sue Ogrocki

В матче регулярного чемпионата НБА "Портленд Трэйл Блэйзерс" в гостях победил "Кливленд Кавальерз" 122:110

"Портленд" прервал серию из трех поражений.

Лучшим в составе победителей был израильский форвард Дени Авдия (27 + 8 подборов + 7 передач). Он забросил 16 штрафных из 17.

Шесть игроков гостей набрали не менее 10 очков.

Лидер хозяев Донован Митчел набрал 33 очка.

