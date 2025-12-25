Трагедия в Бурунди. Футболист проглотил во время матча колдовской амулет и умер

В матче второго дивизиона чемпионата Бурунди по футболу произошла трагедия, сообщает Sports.ru.

Полузащитник "ЛеГерьер дю Лак" Игиранеза Эме Герик умер во время матча против "Амаспири Невер Гив Ап".

Он упал на газон во время матча.

Футболист умер по пути в больницу.

По данным местных СМИ, игрок подавился волшебным амулетом гри-гри.