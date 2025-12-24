x
24 декабря 2025
Спорт

Известный немецкий футболист погиб в результате несчастного случая на горнолыжном курорте

Футбол
время публикации: 24 декабря 2025 г., 16:38 | последнее обновление: 24 декабря 2025 г., 16:46
Известный немецкий футболист погиб в результате несчастного случая на горнолыжном курорте
AP Photo/Fernando Llano

21 декабря на черногорском горнолыжном курорте Жабьяк погиб немецкий футболист Себастьян Хертнер.

34-летний футболист упал с горнолыжного подъемника, с высоты 70 метров, сообщают немецкие СМИ.

Его жена получила травмы.

Защитник был воспитанником "Штутгарт".

Он выступал за команды "Штутгарт", "Шальке 04", "Мюнхен 1860", "Дармштадт", "Любек", "Динамо" (Берлин).

Себастьян Хертнер провел 19 матчей за юношескую сборную Германии.

