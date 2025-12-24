Известный немецкий футболист погиб в результате несчастного случая на горнолыжном курорте
время публикации: 24 декабря 2025 г., 16:38 | последнее обновление: 24 декабря 2025 г., 16:46
21 декабря на черногорском горнолыжном курорте Жабьяк погиб немецкий футболист Себастьян Хертнер.
34-летний футболист упал с горнолыжного подъемника, с высоты 70 метров, сообщают немецкие СМИ.
Его жена получила травмы.
Защитник был воспитанником "Штутгарт".
Он выступал за команды "Штутгарт", "Шальке 04", "Мюнхен 1860", "Дармштадт", "Любек", "Динамо" (Берлин).
Себастьян Хертнер провел 19 матчей за юношескую сборную Германии.
Ссылки по теме