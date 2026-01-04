x
04 января 2026
|
последняя новость: 12:43
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
04 января 2026
|
04 января 2026
|
последняя новость: 12:43
04 января 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Спорт

Футбол. Чемпионат Англии. Первая победа "волков". "Арсенал" лидирует

Футбол
время публикации: 04 января 2026 г., 12:40 | последнее обновление: 04 января 2026 г., 12:40
Футбол. Чемпионат Англии. Первая победа "волков". "Арсенал" лидирует
AP Photo/Alastair Grant

Состоялись матчи двадцатого тура чемпионата Англии. "Арсенал" в гостях обыграл "Борнмут" 3:2.

Брайтон энд Хоув - Бернли 2:0

"Чайки" одержали первую победу в последних пяти матчах.

Вулверхэмптон - Вест Хэм (Лондон) 3:0

Обе команды находятся в зрне вылета. "Волки" одержали первую победу в сезоне.

Борнмут - Арсенал (Лондон) 2:3

На 10-й минуте грубо ошибся Габриэль Магальяеш, который подарил мяч в своей штрафной Эванилсону. Бразилец вывел хозяев вперед 1:0.

Через 6 минут Габриэль Магальяеш забил свой 20 гол 1:1.

Во втором тайме два гола забил Деклан Райс.

Спорт
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 04 января 2026

Футбол. "Барселона" победила в дерби. Результаты матчей чемпионата Испании
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 04 января 2026

Умер легендарный футболист и тренер ЦСКА и сборной Болгарии
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 04 января 2026

Футбол. Сборные Сенегала и Мали вышли в четвертьфинал КАН. Тунисцы выбыли
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 04 января 2026

Чемпионат Израиля по футболу. Разгром со скандалом. Историческая победа "Ирони"