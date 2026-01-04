Футбол. Чемпионат Англии. Первая победа "волков". "Арсенал" лидирует
время публикации: 04 января 2026 г., 12:40 | последнее обновление: 04 января 2026 г., 12:40
Состоялись матчи двадцатого тура чемпионата Англии. "Арсенал" в гостях обыграл "Борнмут" 3:2.
Брайтон энд Хоув - Бернли 2:0
"Чайки" одержали первую победу в последних пяти матчах.
Вулверхэмптон - Вест Хэм (Лондон) 3:0
Обе команды находятся в зрне вылета. "Волки" одержали первую победу в сезоне.
Борнмут - Арсенал (Лондон) 2:3
На 10-й минуте грубо ошибся Габриэль Магальяеш, который подарил мяч в своей штрафной Эванилсону. Бразилец вывел хозяев вперед 1:0.
Через 6 минут Габриэль Магальяеш забил свой 20 гол 1:1.
Во втором тайме два гола забил Деклан Райс.
Ссылки по теме