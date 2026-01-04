Футбол. Чемпионат Англии. Первая победа "волков". "Арсенал" лидирует

Состоялись матчи двадцатого тура чемпионата Англии. "Арсенал" в гостях обыграл "Борнмут" 3:2.

Брайтон энд Хоув - Бернли 2:0

"Чайки" одержали первую победу в последних пяти матчах.

Вулверхэмптон - Вест Хэм (Лондон) 3:0

Обе команды находятся в зрне вылета. "Волки" одержали первую победу в сезоне.

Борнмут - Арсенал (Лондон) 2:3

На 10-й минуте грубо ошибся Габриэль Магальяеш, который подарил мяч в своей штрафной Эванилсону. Бразилец вывел хозяев вперед 1:0.

Через 6 минут Габриэль Магальяеш забил свой 20 гол 1:1.

Во втором тайме два гола забил Деклан Райс.