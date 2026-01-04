Джайлен Браун набрал 50 очков. Результаты матчей НБА

Состоялись матчи регулярного чемпионата НБА. "Филадельфия" в гостях обыграла "Нью-Йорк" 130:119.

Майами Хит - Миннесота Тимбервулвз 115:125

Прервалась серия "Майами" из 4 побед.

Нью-Йорк Никс - Филдельфия Сиксерз 119:130

Лидеры гостей набрали 88 очков на троих: Тайрез Макси (36), Джоэль Эмбиил и Ви Джей Эджкомб (по 26).

"Никс" во второй раз в сезоне проигрывают три игры подряд.

Торонто Рэпторз - Атланта Хоукс 134:117

Ар Джей Барретт (Торонто) провел лучший матч в сезоне (29). Столько же очков набрал лидер "Торонто" Брендон Ингрэм.

Последнюю четверть хозяева выиграли 27:11.

Чикаго Булз - Шарлотт Хорнетс 99:112

"Шершни" выиграли третью четверть 32:17, что стало переломным моментом в матче.

Даллас Мэверикс - Хьюстон Рокетс 110:104

"Даллас" прервал серию из 4 поражений.

Лидер "Хьюстона" Кевин Дюрант набрал 34 очка, сделал 5 подборов и 7 передач.

Голден Стэйт Уориорз - Юта Джаз 123:114

Лидер "воинов" Стефен Карри набрал 31 очко (6 трехочковых в том числе) Он набрал 20 очков в третьей четверти, которую хозяева выиграли 42:31.

Лос-Анджелес Клипперс - Бостон Селтикс 115:145

Джайлен Браун (Бостон) повторил личный рекорд результативности - 50 очков.