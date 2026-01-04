Футбол. "Монако" проиграл "Лиону". Результаты матчей чемпионата Франции
Состоялись матчи семнадцатого тура чемпионата Франции. "Монако" на своем полк проиграл "Лиону" 1:3.
Монако - Лион 1:3
В последних семи матчах "Монако" 6 раз проиграл.
В начале матча получил травму и был заменен на 12-й минуте основной голкипер монегасков Лукас Градецки. Его заменил Филипп Кон.
"Лион" защищался, но контратаки принесли результаты. На 57-й минуте Павел Шульц забил победный гол. В 23 матчах полузащитник, перешедший из "Виктории" (Пльзень) забил 11 голов.
На 70-й минуте хозяева остались в меньшинстве. Удален Мамаду Кулибали за опасную игру высоко поднятой ногой.
Через 2 минуты отличился Абнер Винициус.
Ницца - Страсбур 1:1
"Ницца" прервала серию из 6 поражений.
Лилль - Ренн 0:2
"Ренн" прервал победную серию "догов" и одержал четвертую победу в последних пяти матчах.