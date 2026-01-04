x
04 января 2026
|
последняя новость: 14:07
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
04 января 2026
|
04 января 2026
|
последняя новость: 14:07
04 января 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Спорт

Футбол. "Монако" проиграл "Лиону". Результаты матчей чемпионата Франции

Футбол
время публикации: 04 января 2026 г., 14:07 | последнее обновление: 04 января 2026 г., 14:14
Футбол. "Монако" проиграл "Лиону". Результаты матчей чемпионата Франции
AP Photo/Philippe Magoni

Состоялись матчи семнадцатого тура чемпионата Франции. "Монако" на своем полк проиграл "Лиону" 1:3.

Монако - Лион 1:3

В последних семи матчах "Монако" 6 раз проиграл.

В начале матча получил травму и был заменен на 12-й минуте основной голкипер монегасков Лукас Градецки. Его заменил Филипп Кон.

"Лион" защищался, но контратаки принесли результаты. На 57-й минуте Павел Шульц забил победный гол. В 23 матчах полузащитник, перешедший из "Виктории" (Пльзень) забил 11 голов.

На 70-й минуте хозяева остались в меньшинстве. Удален Мамаду Кулибали за опасную игру высоко поднятой ногой.

Через 2 минуты отличился Абнер Винициус.

Ницца - Страсбур 1:1

"Ницца" прервала серию из 6 поражений.

Лилль - Ренн 0:2

"Ренн" прервал победную серию "догов" и одержал четвертую победу в последних пяти матчах.

Спорт
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 04 января 2026

Футбол. Чемпионат Англии. Первая победа "волков". "Арсенал" лидирует
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 04 января 2026

Футбол. "Барселона" победила в дерби. Результаты матчей чемпионата Испании
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 04 января 2026

Умер легендарный футболист и тренер ЦСКА и сборной Болгарии
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 04 января 2026

Футбол. Сборные Сенегала и Мали вышли в четвертьфинал КАН. Тунисцы выбыли