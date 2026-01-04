x
Спорт

Достижение "Колорадо". Результаты матчей НХЛ

время публикации: 04 января 2026 г., 13:22 | последнее обновление: 04 января 2026 г., 13:34
Достижение "Колорадо". Результаты матчей НХЛ
AP Photo/Karl DeBlaker

Состоялись матчи регулярного чемпионата НХЛ. "Колорадо" победил "Каролину" 5:3, проигрывая после 2-го периода 1:3.

Калгари Флэймз - Нешвилл Прэдейторз 3:4

Победный гол за 29 секунд до конца матча забил Николас Хейг.

4 (1 + 3) очка набрал Майкл Бантинг. Это вторая игра, в которой она набрал не менее 4 очков. В 2022 году Бантинг набрал 5(1 +4) очков в матче против "Торонто".

Две шайбы забил Эрик Хаула (Нешвилл). Он провел 800-й матч в НХЛ.

Каролина Харрикейнз - Колорадо Эвеланш 3:5

"Колорадо" одержал десятую победу подряд и стал четвертой командой в истории НХЛ с двумя сериями не менее 10 побед в одном сезоне.

После второго периода хозяева вели в счете 3:1.

4 (1 +3) очка набрал Нейтан Маккиннон.

Две шайбы забросил Брок Нельсон (Колорадо). Он в третьей игре подряд набрал 2 очка.

Себастьян Ахо (Каролина) набрал 2 (1 + 1) очка и стал пятым финским хоккеистом, забившим не менее 300 голов в НХЛ.

Нью-Йорк Айлендерс - Торонто Мейпл Лифс 4:3 (овертайм)

"Торонто" вел в счете 2:1 и 3:2.

На 58-й минуте Эмиль Хейнеман равнял счет 3:3.

На 65-й минуте 18-летний Мэттью Шефер забил победный гол. Он в этом матче забил два гола.

Два гола забил Остон Мэтьюз (Торонто). Он забивает не менее 20 голов в 10-м сезоне подряд.

