Умер бывший нападающий "Динамо" (Тбилиси)
время публикации: 04 июня 2026 г., 08:36 | последнее обновление: 04 июня 2026 г., 08:36
3 июня на 42-м году жизни умер известный грузинский футболист Джаба Двали, сообщают грузинские и азербайджанские СМИ.
Причина смерти - сердечный приступ.
Нападающий выступал за клубы "Динамо" (Тбилиси), "Сиони" (Болниси), "Чихура" (Сачхере), "Олимпи" (Рустави), "Дачия" (Кишинев), "Зестафони", "Карабах" (Агдам), "Сабуртало" (Тбилиси), "Саповнела" (Тержола), "Цхинвали", "Телави". "Чиатура".
Джаба Двали - четырехкратный чемпин Грузии, дважды лучший бомбардир чемпионатов Грузии, чемпион Азербайджана 2014 года, трехкратный серебряный призер чемпионатов Молдовы.
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 03 июня 2026
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 28 мая 2026