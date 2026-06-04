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Спорт

Умер бывший нападающий "Динамо" (Тбилиси)

Футбол
Знаменитые спортсмены
время публикации: 04 июня 2026 г., 08:36 | последнее обновление: 04 июня 2026 г., 08:36
Умер бывший нападающий "Динамо" (Тбилиси)
AP Photo/Shakh Aivazov

3 июня на 42-м году жизни умер известный грузинский футболист Джаба Двали, сообщают грузинские и азербайджанские СМИ.

Причина смерти - сердечный приступ.

Нападающий выступал за клубы "Динамо" (Тбилиси), "Сиони" (Болниси), "Чихура" (Сачхере), "Олимпи" (Рустави), "Дачия" (Кишинев), "Зестафони", "Карабах" (Агдам), "Сабуртало" (Тбилиси), "Саповнела" (Тержола), "Цхинвали", "Телави". "Чиатура".

Джаба Двали - четырехкратный чемпин Грузии, дважды лучший бомбардир чемпионатов Грузии, чемпион Азербайджана 2014 года, трехкратный серебряный призер чемпионатов Молдовы.

Спорт
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