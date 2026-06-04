Мирра Андреева вышла в финал Открытого чемпионата Франции

19-летняя россиянка Мирра Андреева стала первой финалисткой Открытого чемпионата Франции.

В полуфинале она разгромила украинку Марту Костюк 6:1, 6:3.

Матч продолжался 77 минут.

Андреева - рекордсменка по количеству побед в матчах Открытого чемпионата Франции среди теннисисток моложе 20 лет (в 21 веке). У нее 17 побед в матчах. У американки Коко Гофф - 15.