Итальянский полуфинал в Открытом чемпионате Франции
время публикации: 04 июня 2026 г., 08:07 | последнее обновление: 04 июня 2026 г., 08:07
Определились все полуфиналисты Открытого чемпионата Франции в одиночном разряде.
В полуфиналах сыграют:
Маттео Арнальди (Италия) - Флавио Коболли (Италия)
Якуб Меншик (Чехия) - Александр Зверев (Германия).
Флавио Коболли обыграл шестую ракетку мира канадца Феликса Оже-Альясима 4:6, 6:4, 6:4, 6:4.
Маттео Арнальди (104-я ракетка мира) выиграл первый сет у Маттео Берреттини 7:5. Во втором сете он вел 5:2.
Соперник отказался продолжать матч из-за травмы.
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// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 04 июня 2026