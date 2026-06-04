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Спорт

Итальянский полуфинал в Открытом чемпионате Франции

Теннис
Теннисный турнир Большого Шлема
время публикации: 04 июня 2026 г., 08:07 | последнее обновление: 04 июня 2026 г., 08:07
Итальянский полуфинал в Открытом чемпионате Франции
AP Photo/Aurelien Morissard

Определились все полуфиналисты Открытого чемпионата Франции в одиночном разряде.

В полуфиналах сыграют:

Маттео Арнальди (Италия) - Флавио Коболли (Италия)

Якуб Меншик (Чехия) - Александр Зверев (Германия).

Флавио Коболли обыграл шестую ракетку мира канадца Феликса Оже-Альясима 4:6, 6:4, 6:4, 6:4.

Маттео Арнальди (104-я ракетка мира) выиграл первый сет у Маттео Берреттини 7:5. Во втором сете он вел 5:2.

Соперник отказался продолжать матч из-за травмы.

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