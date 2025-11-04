"Наполи" теряет очки. "Арсенал" победил в Праге
Состоялись матчи четвертого тура общего этапа Лиги чемпионов. "Наполи" не смог обыграть "Айнтрахт" 0:0.
Наполи (Италия) - Айнтрахт (Франкфурт, Германия) 0:0
У неаполитанцев было значительное преимущество (64% владения мячом, 18:7 по ударам, 5:3 по угловым), которое они не сумели воплотить в голы.
Команды нанесли по 3 точных удара.
Оба соперника набрали по 4 очка.
Славия (Прага, Чехия) - Арсенал (Лондон, Англия) 0:3
В первом тайме Сака реализовал пенальти.
После перерыва два гола забил Микель Мерино.
