"Наполи" теряет очки. "Арсенал" победил в Праге

Состоялись матчи четвертого тура общего этапа Лиги чемпионов. "Наполи" не смог обыграть "Айнтрахт" 0:0.

Наполи (Италия) - Айнтрахт (Франкфурт, Германия) 0:0

У неаполитанцев было значительное преимущество (64% владения мячом, 18:7 по ударам, 5:3 по угловым), которое они не сумели воплотить в голы.

Команды нанесли по 3 точных удара.

Оба соперника набрали по 4 очка.

Славия (Прага, Чехия) - Арсенал (Лондон, Англия) 0:3

В первом тайме Сака реализовал пенальти.

После перерыва два гола забил Микель Мерино.