09 августа 2025
09 августа 2025
09 августа 2025
09 августа 2025
Спорт
Спорт

От рака умер известный иранский боксер

Бокс
время публикации: 09 августа 2025 г., 06:55
От рака умер известный иранский боксер
AP Photo/Lee Jin-man

7 августа на 39-м году жизни от рака умер известный иранский боксер Джасем Делавари, сообщают иранские СМИ.

Он выступал в супертяжелом весе.

Джасем Делавари - неоднократный чемпион Ирана.

Он - серебряный призер Азиатских игр 2014 года, бронзовый - 2006 года, бронзовый призер чемпионата Азии 2013 года.

Спорт
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
