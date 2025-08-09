От рака умер известный иранский боксер
время публикации: 09 августа 2025 г., 06:55 | последнее обновление: 09 августа 2025 г., 06:55
7 августа на 39-м году жизни от рака умер известный иранский боксер Джасем Делавари, сообщают иранские СМИ.
Он выступал в супертяжелом весе.
Джасем Делавари - неоднократный чемпион Ирана.
Он - серебряный призер Азиатских игр 2014 года, бронзовый - 2006 года, бронзовый призер чемпионата Азии 2013 года.
