Президент Федерации ММА Республики Алтай убит на свадьбе
время публикации: 10 августа 2025 г., 10:21 | последнее обновление: 10 августа 2025 г., 10:37
7 августа погиб президент федерации ММА Республики Алтай Алексей Калбуков, сообщает "Чемпионат".
В селе Тюнгур во время свадебного застолья 74-летний пенсионер нанес Калбукову удар ножом в область сердца.
Убийца задержан.
Алексей Калбуков - основатель и президент бойцовского клуба АК-КЕМ в Горно-Алтайске.
Он много сделал для развития смешанных единоборств в регионе.
