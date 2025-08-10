x
10 августа 2025
10 августа 2025
Спорт

Президент Федерации ММА Республики Алтай убит на свадьбе

Смешанные единоборства
время публикации: 10 августа 2025 г., 10:21 | последнее обновление: 10 августа 2025 г., 10:37
Президент Федерации ММА Республики Алтай убит на свадьбе
AP Photo/Darko Vojinovic

7 августа погиб президент федерации ММА Республики Алтай Алексей Калбуков, сообщает "Чемпионат".

В селе Тюнгур во время свадебного застолья 74-летний пенсионер нанес Калбукову удар ножом в область сердца.

Убийца задержан.

Алексей Калбуков - основатель и президент бойцовского клуба АК-КЕМ в Горно-Алтайске.

Он много сделал для развития смешанных единоборств в регионе.

