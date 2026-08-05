Сборная России не будет участвовать в чемпионате мира по волейболу 2027 года

Сборная России отказалась от участия в чемпионате мира по волейболу 2027 года, который пройдет в Польше.

Об этом сообщает Meduza со ссылкой на Всероссийскую федерацию волейбола.

Решение принято "в силу отсутствия гарантий безопасности для российских спортсменов на территории этой страны".