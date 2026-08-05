Сборная России не будет участвовать в чемпионате мира по волейболу 2027 года
время публикации: 05 августа 2026 г., 08:58 | последнее обновление: 05 августа 2026 г., 08:58
Сборная России не будет участвовать в чемпионате мира по волейболу 2027 года
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Сборная России отказалась от участия в чемпионате мира по волейболу 2027 года, который пройдет в Польше.
Об этом сообщает Meduza со ссылкой на Всероссийскую федерацию волейбола.
Решение принято "в силу отсутствия гарантий безопасности для российских спортсменов на территории этой страны".
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