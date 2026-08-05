Кадетский чемпионат мира по водному поло. Израильтянки заняли 16-е место
время публикации: 05 августа 2026 г., 18:43 | последнее обновление: 05 августа 2026 г., 18:43
Кадетский чемпионат мира по водному поло. Израильтянки заняли 16-е место
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В Загребе завершился кадетский женский чемпионат мира по водному поло (спортсменки до 16 лет).
По итогам группового этапа израильтянки занял 12-е место (2 победы, 2 поражения).
Сборная Израиля победила сборную ЮАР 12:7, были разгромлены венгерками 1:20, разгромили мексиканок 19:3 и проиграли команде Нидерландов 4:10.
Израильтянки заняли 16-е место, проиграв сборным Италии 5:12, Канады 4:7 и Украины 11:12.
Чемпионом стала сборная Греции.
На втором месте команда Испании, третьем - Нидерландов.
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