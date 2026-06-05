Чемпионат мира по футболу. Обзор группы G

Явный фаворит группы G - сборная Бельгии. Явным аутсайдером считается команда Новой Зеландии.

Специалисты не исключают, что именно в этой группе возможны сюрпризы.

Бельгийцы основной претендент на первое место в группе. Мощная опытная команда, неплохо выступавшая на чемпионатах мира.

В 21 веке "красные дьяволы" пропустили чемпионаты мира 2006 и 2010 годов. В 2018 году бельгийцы стали бронзовыми призерами чемпионата мира.

В отборочном турнире сборная Бельгии ни разу не проиграла.

Ставка команды Руди Гарсии на мощную атаку, доминирование и игру "первым номером".

Непонятно, успел ли полностью восстановиться один из лучших плэймейкеров мира Кевин де Брейне.

Невезение Ромелу Лукаку на прошлом Евро стало почти легендарным.

Ряд лидеров сборной уже возрастные игроки и для них этот чемпионат (скорее всего) последний.

Главным конкурентом фаворита считается сборная Египта.

"Фараоны" будут играть на чемпионате мира четвертый раз. В отборочном турнире они ни разу не проиграли.

Главные звезды: нападающие Мохамед Салах и Омар Мармуш.

Команда Хосама Хасама опытна, дисциплинирована и обладает сбалансированным составом.

"Фараоны" не против отдать мяч сопернику и "сыграть вторым номером". При этом команда умело обороняется и проводит быстрые контратаки, в которых большую роль играет индивидуальное мастерство лидеров.

Египтяне дисциплинированная команда и умеют играть строго.

Египтянам непросто играть против "закрытых команд" с вязкой обороной.

Сборная Ирана прагматична и способна неприятно удивить фаворитов.

Крепкая, неуступчивая, дисциплинированная команда.

Иранцы готовы к борьбе с фаворитами. Они умеют закрывать зоны, "засушивать игру". В играх со сборной Ирана не стоит ожидать изобилия ярких моментов.

При этом основное оружие - быстрые контратаки и стандарты. В атаке очень важен Мехди Тареми.

Тренер не включил в заявку Сердара Азмуна. И большой вариативности в атаке у сборной Ирана не ожидается.

В принципе, иранцы хороши в играх против фаворитов, но "игра первым номером" - не их сильная сторона.

Новозеландцы считаются аутсайдером и самой скромной командой группы.

Эта команда третий раз участвует в чемпионатах мира. В 2010 году "Олл Уайтс" не проиграли ни разу - ничьи со сборными Италии, Словакии и Парагвая, но в плэй-офф не вышли.

Главная звезда - форвард Крис Вуд.

Модель игры - главное - оборона и упрощение игры. Основное оружие - стандарты.

Физически сильная команда, хорошо играющая "на втором этаже".