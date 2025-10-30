x
30 октября 2025
|
последняя новость: 11:07
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
30 октября 2025
|
30 октября 2025
|
последняя новость: 11:07
30 октября 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Спорт

У волейболиста сборной Ирана зафиксировали смерть мозга

Волейбол
время публикации: 30 октября 2025 г., 10:21 | последнее обновление: 30 октября 2025 г., 10:21
У волейболиста сборной Ирана зафиксировали смерть мозга
AP Photo/Manu Fernandez

У диагонального клуба "Аль-Райан" (Катар) и сборной Ирана Сабера Каземи зафиксирована смерть мозга, сообщает "Чемпионат" со ссылкой на Федерацию волейбола Ирана.

Отмечается, что аппараты жизнеобеспечения не отключены.

26-летний спортсмен пострадал в середине октября от удара током в бассейне отеля. Он перенес остановку сердца и впал в кому.

Сабер Каземи выступал за клубы "Шамс" (Тегеран), "Зираат Банкази" (Анкара), "Хатам" (Ардакан, Иран), "Шардари" (Урмия, Иран), "Аль-Араби" (Доха, Катар), "Кувейт", "Джакарта Бхаянгкара".

В составе сборной Ирана он двукратный чемпион Азиатских игр, и чемпион Азии 2021 года.

Спорт
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 29 октября 2025

Умер легендарный израильский футболист, участник чемпионата мира
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 28 сентября 2025

Индонезийский гимнаст умер после падения на тренировке в Пензе
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 26 сентября 2025

30-летняя победительница Стокгольмского марафона 2025 года умерла во время тренировки
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 26 сентября 2025

21-летний воспитанник "Арсенала" умер, получив травму в футбольном матче