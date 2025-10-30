У волейболиста сборной Ирана зафиксировали смерть мозга

У диагонального клуба "Аль-Райан" (Катар) и сборной Ирана Сабера Каземи зафиксирована смерть мозга, сообщает "Чемпионат" со ссылкой на Федерацию волейбола Ирана.

Отмечается, что аппараты жизнеобеспечения не отключены.

26-летний спортсмен пострадал в середине октября от удара током в бассейне отеля. Он перенес остановку сердца и впал в кому.

Сабер Каземи выступал за клубы "Шамс" (Тегеран), "Зираат Банкази" (Анкара), "Хатам" (Ардакан, Иран), "Шардари" (Урмия, Иран), "Аль-Араби" (Доха, Катар), "Кувейт", "Джакарта Бхаянгкара".

В составе сборной Ирана он двукратный чемпион Азиатских игр, и чемпион Азии 2021 года.