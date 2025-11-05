29 сэйвов и три отраженных буллита Суэймана. Результаты матчей НХЛ

Состоялись матчи регулярного чемпионата НХЛ. "Бостон" в серии буллитов победил "Айлендерс" 4:3.

Баффало Сейбрз - Юта Джаз 1:2 ( овертайм)

Победную шайбу на 47-й секунде овертайма забил Клейтон Келлер.

Монреаль Канадиенз - Филадельфия Флайерз 4:5 (буллиты)

После первого периода "Филадельфия" вела в счете 3:0. Впервые с 2011 года "летчики" забили три гола в первые 8 минут матча.

После второго периода лидировал "Монреаль" 4:3.

Единственный буллит в послематчевой серии (по 3 броска) реализовал Тревор Зеграс (в июне перешел из "Анахайма").

По 2 шайбы забросили Бобби Бринк (Филадельфия) и Кирби Дак (Монреаль).

Нью-Йорк Айлендерс - Бостон Брюинз 3:4 (буллиты)

"Островитяне" вели в счете 1:0, 2:1, 3:2.

Единственный буллит в послематевой серии (по 3 попытки) забросил Марат Хуснутдинов. Он же сравнял счет 3:3 на 56-й минуте.

Еврейский голкипер "Бостона" Джереми Суэйман отразил 29 бросков и три буллита в послеатчевой серии.