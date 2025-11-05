"Ливерпуль" обыграл "Реал", "Бавария" - ПСЖ. Результаты матчей Лиги чемпионов
Состоялись матчи четвертого тура общего этапа Лиги чемпионов. "Ливерпуль" обыграл мадридский "Реал" 1:0.
Атлетико (Мадрид, Испания) - Юнион (Сен-Жилуаз, Бельгия) 3:1
Бодо/Глимт (Норвегия) - Монако (Франция) 0:1
Монегаски одержали первую победу в еврокубках под руководством Себастьяна Поконьоли.
Гости до перерыва сумели забить (Фоларин Балогун на 43-й минуте), а во втором тайме играли на удержание счета.
У норвежцев значительное преимущество (64% владения мячом, 17:9 по ударам, 4:2 по точным ударам).
Ворота норвежцев защищал уроженец Израиля Никита Хайкин.
Ювентус (Турин, Италия) - Спортинг (Лиссабон, Португалия) 1:1
В первом тайме соперники обменялись голами.
После перерыва была скучная игра. Только в финале туринцы пошли забивать победный гол, но времени не хватило.
В этом розыгрыше Лиги чемпионов "Ювентус" еще не побеждал.
Ливерпуль (Англия) - Реал (Мадрид, Испания) 1:0
В последние полчаса "Реал" владел большим преимуществом, но в целом "красные" играли лучше и заслуженно победили.
На 61-й минуте после навеса со штрафного Алексис Макалистер забил победный гол.
ПСЖ (Франция) - Бавария (Мюнхен, Германия) 1:2
Луис Диас много успел в первом тайме. Он забил два гола. И был удален на седьмой минуте, добавленной к первому тайму.
На 74-й минуте Жоау Невеш отыграл один гол.
"Бавария" одержала 16-ю победу подряд (во всех турнирах).
Тоттенхэм (Лондон, Англия) - Копенгаген (Дания) 4:0