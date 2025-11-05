"Ливерпуль" обыграл "Реал", "Бавария" - ПСЖ. Результаты матчей Лиги чемпионов

Состоялись матчи четвертого тура общего этапа Лиги чемпионов. "Ливерпуль" обыграл мадридский "Реал" 1:0.

Атлетико (Мадрид, Испания) - Юнион (Сен-Жилуаз, Бельгия) 3:1

Бодо/Глимт (Норвегия) - Монако (Франция) 0:1

Монегаски одержали первую победу в еврокубках под руководством Себастьяна Поконьоли.

Гости до перерыва сумели забить (Фоларин Балогун на 43-й минуте), а во втором тайме играли на удержание счета.

У норвежцев значительное преимущество (64% владения мячом, 17:9 по ударам, 4:2 по точным ударам).

Ворота норвежцев защищал уроженец Израиля Никита Хайкин.

Ювентус (Турин, Италия) - Спортинг (Лиссабон, Португалия) 1:1

В первом тайме соперники обменялись голами.

После перерыва была скучная игра. Только в финале туринцы пошли забивать победный гол, но времени не хватило.

В этом розыгрыше Лиги чемпионов "Ювентус" еще не побеждал.

Ливерпуль (Англия) - Реал (Мадрид, Испания) 1:0

В последние полчаса "Реал" владел большим преимуществом, но в целом "красные" играли лучше и заслуженно победили.

На 61-й минуте после навеса со штрафного Алексис Макалистер забил победный гол.

ПСЖ (Франция) - Бавария (Мюнхен, Германия) 1:2

Луис Диас много успел в первом тайме. Он забил два гола. И был удален на седьмой минуте, добавленной к первому тайму.

На 74-й минуте Жоау Невеш отыграл один гол.

"Бавария" одержала 16-ю победу подряд (во всех турнирах).

Тоттенхэм (Лондон, Англия) - Копенгаген (Дания) 4:0