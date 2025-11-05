Достижение Рантанена. Гол Буюма. Результаты матчей НХЛ
Состоялись матчи регулярного чемпионата НХЛ. "Анахайм" разгромил "Флориду" 7:3.
Нью-Йорк Рейнджерс - Каролина Харрикейнз 0:3
В шести домашних матчах этого сезона "Рейнджерс" еще не побеждал.
Петр Кочетков в дебютном матче сезона отразил 25 бросков и совершил шутаут. Это его 11-й шутаут в карьере.
Еврейский защитник "Рейнджерс" Адам Фокс отыграл 25 минут 30 секунд. Показатель -1.
Даллас Старз - Эдмонтон Ойлерз 4:3 (буллиты)
"Эдмонтон" выигрывал 2:0 и 3:1.
Три результативные передачи сделал Уайет Джонсон. Он же забросил победный буллит.
3 (2 +1) очка набрал Микко Рантанен (Даллас). Он стал четвертым финном, забившим 300 голов в НХЛ.
Еврейский защитник "Эдмонтона" Джейк Уолман отыграл 25 минут. Показатель -1.
Миннесота Уайлд - Нешвилл Прэдейчез 3:2 (овертайм)
На 37-й минуте еврейский защитник "Миннесоты" Зеэв буюм реализовал численное преимущество 2:1.
Победную шайбу на 64-й минут е забросил Маркус Йоханссон.
Колорадо Эвеланш - Тампа-Бей Лайтнингз 3:2
Анахайм Дакс - Флорида Пантерз 7:3
"Анахайм" одержал четвертую победу подряд.
На 36-й минуте "Флорида" вела в счете 3:2.
4 (3 + 1) очка набрал Каттер Готье
Вегас Голден Найитс - Дейтройт Ред Уингз 1:0
Акира Шмид сделал 24 сэйва и первый шутаут за "Вегас" (второй в картере).
Лос-Анджелес Кингз - Виннипег Джетс 3:0
Дарси Кемпер отразил 23 броска и сделал 37-й шутаут в карьере.