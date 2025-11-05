Достижение Рантанена. Гол Буюма. Результаты матчей НХЛ

Состоялись матчи регулярного чемпионата НХЛ. "Анахайм" разгромил "Флориду" 7:3.

Нью-Йорк Рейнджерс - Каролина Харрикейнз 0:3

В шести домашних матчах этого сезона "Рейнджерс" еще не побеждал.

Петр Кочетков в дебютном матче сезона отразил 25 бросков и совершил шутаут. Это его 11-й шутаут в карьере.

Еврейский защитник "Рейнджерс" Адам Фокс отыграл 25 минут 30 секунд. Показатель -1.

Даллас Старз - Эдмонтон Ойлерз 4:3 (буллиты)

"Эдмонтон" выигрывал 2:0 и 3:1.

Три результативные передачи сделал Уайет Джонсон. Он же забросил победный буллит.

3 (2 +1) очка набрал Микко Рантанен (Даллас). Он стал четвертым финном, забившим 300 голов в НХЛ.

Еврейский защитник "Эдмонтона" Джейк Уолман отыграл 25 минут. Показатель -1.

Миннесота Уайлд - Нешвилл Прэдейчез 3:2 (овертайм)

На 37-й минуте еврейский защитник "Миннесоты" Зеэв буюм реализовал численное преимущество 2:1.

Победную шайбу на 64-й минут е забросил Маркус Йоханссон.

Колорадо Эвеланш - Тампа-Бей Лайтнингз 3:2

Анахайм Дакс - Флорида Пантерз 7:3

"Анахайм" одержал четвертую победу подряд.

На 36-й минуте "Флорида" вела в счете 3:2.

4 (3 + 1) очка набрал Каттер Готье

Вегас Голден Найитс - Дейтройт Ред Уингз 1:0

Акира Шмид сделал 24 сэйва и первый шутаут за "Вегас" (второй в картере).

Лос-Анджелес Кингз - Виннипег Джетс 3:0

Дарси Кемпер отразил 23 броска и сделал 37-й шутаут в карьере.