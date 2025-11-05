Юного баскетболиста ЦСКА избили в ночном клубе. Он в коме
время публикации: 05 ноября 2025 г., 15:10 | последнее обновление: 05 ноября 2025 г., 15:20
В ночь на 4 ноября в ночном клубе в Раменском, Московская область, был избит баскетболист ЦСКА Юниор Владимир Ершов, сообщает "Спорт-Экспресс".
Спортсмен получил травму головы, он был доставлен в центральную районную больницу, а позже перевезен в Москву.
Владимир Ершов введен в медикаментозную кому.
Состояние 18-летнего баскетболиста оценивается как стабильно тяжелое.
Диагноз — перелом основания черепа в височной части с переходом в затылочную.
Владимир выступает за ЦСКА с 2025 года. Ранее он играл за юношескую команду питерского "Зенита".
