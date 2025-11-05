x
05 ноября 2025
|
последняя новость: 16:33
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
05 ноября 2025
|
05 ноября 2025
|
последняя новость: 16:33
05 ноября 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Спорт

Юного баскетболиста ЦСКА избили в ночном клубе. Он в коме

Полиция
Баскетбол
время публикации: 05 ноября 2025 г., 15:10 | последнее обновление: 05 ноября 2025 г., 15:20
Юного баскетболиста ЦСКА избили в ночном клубе. Он в коме
AP Photo/Alexander Zemlianichenko

В ночь на 4 ноября в ночном клубе в Раменском, Московская область, был избит баскетболист ЦСКА Юниор Владимир Ершов, сообщает "Спорт-Экспресс".

Спортсмен получил травму головы, он был доставлен в центральную районную больницу, а позже перевезен в Москву.

Владимир Ершов введен в медикаментозную кому.

Состояние 18-летнего баскетболиста оценивается как стабильно тяжелое.

Диагноз — перелом основания черепа в височной части с переходом в затылочную.

Владимир выступает за ЦСКА с 2025 года. Ранее он играл за юношескую команду питерского "Зенита".

Спорт
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 05 ноября 2025

Первая победа "Пеликанз", восьмая- "Тендер". Результаты матчей НБА
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 05 ноября 2025

Волевая победа "Чикаго". Результаты матчей НБА
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 05 ноября 2025

Лига чемпионов ФИБА. "Апоэль" проиграл в овертайме
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 02 ноября 2025

В Мехико "Детройт" победил "Даллас". Результаты матчей НБА