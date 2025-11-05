Юного баскетболиста ЦСКА избили в ночном клубе. Он в коме

В ночь на 4 ноября в ночном клубе в Раменском, Московская область, был избит баскетболист ЦСКА Юниор Владимир Ершов, сообщает "Спорт-Экспресс".

Спортсмен получил травму головы, он был доставлен в центральную районную больницу, а позже перевезен в Москву.

Владимир Ершов введен в медикаментозную кому.

Состояние 18-летнего баскетболиста оценивается как стабильно тяжелое.

Диагноз — перелом основания черепа в височной части с переходом в затылочную.

Владимир выступает за ЦСКА с 2025 года. Ранее он играл за юношескую команду питерского "Зенита".