x
07 января 2026
|
последняя новость: 12:23
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
07 января 2026
|
07 января 2026
|
последняя новость: 12:23
07 января 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Спорт

Главным тренером "Челси" назначен Лиам Росеньор

Футбол
время публикации: 07 января 2026 г., 10:58 | последнее обновление: 07 января 2026 г., 10:58
Главным тренером "Челси" назначен Лиам Росеньор
AP Photo/Antonin Utz, File

Новым главным тренером "Челси" стал Лиам Росеньор, сообщает официальный сайт лондонского клуба.

Раньше 41-летний англичанин тренировал "Дерби Каунти", "Халл Сити" и "Страсбур".

1 января Энцо Мареска был уволен с поста главного тренера "Челси".

Спорт
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 07 января 2026

Футзал. В аэропорту Ухты умер бразильский игрок российского клуба
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 07 января 2026

Определены четвертьфиналисты Кубка африканских стран по футболу
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 05 января 2026

Аморим уволен с должности главного тренера "Манчестер Юнайтед"
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 04 января 2026

Футбол. "Монако" проиграл "Лиону". Результаты матчей чемпионата Франции