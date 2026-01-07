Главным тренером "Челси" назначен Лиам Росеньор
время публикации: 07 января 2026 г., 10:58 | последнее обновление: 07 января 2026 г., 10:58
Новым главным тренером "Челси" стал Лиам Росеньор, сообщает официальный сайт лондонского клуба.
Раньше 41-летний англичанин тренировал "Дерби Каунти", "Халл Сити" и "Страсбур".
1 января Энцо Мареска был уволен с поста главного тренера "Челси".
