Юниорский чемпионат Европы по баскетболу. Дивизион В. Четвертьфинальные пары

В Румынии продолжается женский юниорский чемпионат Европы по баскетболу в дивизионе В (спортсменки до 18 лет).

Определились четвертьфинальные пары:

Румыния - Болгария

Греция - Литва

Израиль - Исландия

Австрия - Великобритания.