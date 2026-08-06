Юниорский чемпионат Европы по баскетболу. Дивизион В. Четвертьфинальные пары
время публикации: 06 августа 2026 г., 07:22 | последнее обновление: 06 августа 2026 г., 07:22
Юниорский чемпионат Европы по баскетболу. Дивизион В. Четвертьфинальные пары
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В Румынии продолжается женский юниорский чемпионат Европы по баскетболу в дивизионе В (спортсменки до 18 лет).
Определились четвертьфинальные пары:
Румыния - Болгария
Греция - Литва
Израиль - Исландия
Австрия - Великобритания.
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