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Юниорский чемпионат Европы по баскетболу. Дивизион В. Четвертьфинальные пары

Баскетбол
время публикации: 06 августа 2026 г., 07:22 | последнее обновление: 06 августа 2026 г., 07:22
Юниорский чемпионат Европы по баскетболу. Дивизион В. Четвертьфинальные пары
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Юниорский чемпионат Европы по баскетболу. Дивизион В. Четвертьфинальные пары
AP Photo/Alastair Grant

В Румынии продолжается женский юниорский чемпионат Европы по баскетболу в дивизионе В (спортсменки до 18 лет).

Определились четвертьфинальные пары:

Румыния - Болгария

Греция - Литва

Израиль - Исландия

Австрия - Великобритания.

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