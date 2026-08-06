Юношеский чемпионат Европы по водному поло. Израильтянки победили сборную Франции
время публикации: 06 августа 2026 г., 07:50 | последнее обновление: 06 августа 2026 г., 07:50
Юношеский чемпионат Европы по водному поло. Израильтянки победили сборную Франции
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В Португалии продолжается женский юношеский чемпионат Европы по водному поло (спортсменки до 20 лет).
Израильтянки разгромили сборную Франции 19:9 и сыграют в матче за 9-е место с командой Сербии.
В полуфиналах встречаются:
Венгрия - Италия
Нидерланды - Испания.
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