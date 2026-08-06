Юношеский чемпионат Европы по водному поло. Израильтянки победили сборную Франции

В Португалии продолжается женский юношеский чемпионат Европы по водному поло (спортсменки до 20 лет).

Израильтянки разгромили сборную Франции 19:9 и сыграют в матче за 9-е место с командой Сербии.

В полуфиналах встречаются:

Венгрия - Италия

Нидерланды - Испания.