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Спорт

Юношеский чемпионат Европы по водному поло. Израильтянки победили сборную Франции

Спорт/важное
Водное поло
время публикации: 06 августа 2026 г., 07:50 | последнее обновление: 06 августа 2026 г., 07:50
Юношеский чемпионат Европы по водному поло. Израильтянки победили сборную Франции
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Юношеский чемпионат Европы по водному поло. Израильтянки победили сборную Франции
AP Photo/Fernando Vergara

В Португалии продолжается женский юношеский чемпионат Европы по водному поло (спортсменки до 20 лет).

Израильтянки разгромили сборную Франции 19:9 и сыграют в матче за 9-е место с командой Сербии.

В полуфиналах встречаются:

Венгрия - Италия

Нидерланды - Испания.

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