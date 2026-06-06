Чемпионат мира по футболу. Группа I

В группе I явным фаворитом считается сборная Франции, явным аутсайдером - команда Ирака.

На деле может оказаться три более-менее равных соперника (сенегальцы уже обыгрывали французов в стартовом матче на чемпионате мира) и явный аутсайдер.

В одной группе сыграют одни из лучших нападающих мира Килиан Мбаппе и Эрлинг Холанн.

Сборная Франции - самая опытная команда и безоговорочный фаворит группы, а также один из главных фаворитов чемпионата в целом (чемпион мира 2018 года, финалист чемпионата мира 2022 года).

В сборной Франции очень много звезд почти на каждой позиции. Главная звезда - Клиан Мбаппе. Ключевые игроки - Майкл Олисе, Усман Дембеле и Вильям Салиба.

Французы на последнем чемпионате под руководством Дидье Дешама (руководит сборной с 2012 года) настроены только на победу.

Сборная Сенегала имеет опыт побед над французами (тогда те были чемпионами мира).

Мощная, прагматичная команда. которая при Папе Тиаве научилась дисциплинированно обороняться (в 23 матчах 9 пропущенных голов и ни одного поражения в отборе).

Лидеры команды Садио Мане, Калиду Кулибали.

Сенегальцы четыре раза играли на чемпионатах мира, дважды выходили из группы (на дебютном чемпионате мира в 2002 году добрались до четвертьфинала).

Норвежцы сыграют в финальной части чемпионата мира впервые с 1998 года и в четвертый раз. Скандинавы рассматриваются как претендент на выход в плэй-офф (многое решится в матче Норвегия - Сенегал).

Очень мощная команда, в которой выделяется линия атаки Эрлинг Холанн - Александр Серлот.

При мощной атаке оборона уязвима. Основной голкипер сборной Эрьян Нюланд не основной вратарь в "Севилье". Уроженец Израиля Никита Хайкин, несмотря на получение гражданства Норвегии, не получил от ФИФА разрешение сыграть на чемпионате мира.

А центральные защитники в этом сезоне получали травмы и не ясно в оптимальной ли они форме.

Сборная Ирака во второй раз выступит на чемпионате мира (в 1986 году иракцы проиграли все матчи).

От "львов Месопотамии" особых подвигов не ждут.

Команда Грэма Арнольда - мощная, умеющая играть плотно.

Основная надежда в атаке Аймен Хусейн. Мощный форвард по прозвищу "Человек с топором".

Несмотря на дисциплину и мотивацию, сборная Ирака объективно уступает соперникам в опыте и классе.