03 мая 2026
последняя новость: 10:11
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
Начался полуфинал Востока. "Каролина" разгромила "Филадельфию"

Хоккей
НХЛ
время публикации: 03 мая 2026 г., 09:22 | последнее обновление: 03 мая 2026 г., 09:28
В первом матче четвертьфинальной серии (полуфинал Востока) "Каролина" разгромила "Филадельфию" 3:0.

Две шайбы забросил Логан Станкoвен.

Фредерик Андерсен отразил 19 бросков. Это его седьмой шутаут в матчах Кубка Стэнли и второй в плэй-офф этого сезона. Это его 24-я победа в плэй-офф за "Каролину".

"Каролина" стала пятой командой НХЛ, выигравшей первые пять матчей Кубка Стэнли, ни разу не уступая в счете.

