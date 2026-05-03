Начался полуфинал Востока. "Каролина" разгромила "Филадельфию"
время публикации: 03 мая 2026 г., 09:22 | последнее обновление: 03 мая 2026 г., 09:28
В первом матче четвертьфинальной серии (полуфинал Востока) "Каролина" разгромила "Филадельфию" 3:0.
Две шайбы забросил Логан Станкoвен.
Фредерик Андерсен отразил 19 бросков. Это его седьмой шутаут в матчах Кубка Стэнли и второй в плэй-офф этого сезона. Это его 24-я победа в плэй-офф за "Каролину".
"Каролина" стала пятой командой НХЛ, выигравшей первые пять матчей Кубка Стэнли, ни разу не уступая в счете.
