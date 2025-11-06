Лыжные гонки. Чемпион России дисквалифицирован за допинг
время публикации: 06 ноября 2025 г., 15:26 | последнее обновление: 06 ноября 2025 г., 15:26
Трехкратный чемпион Росси по лыжным гонкам Андрей Парфенов дисквалифицирован на три года за допинг, сообщает ТАСС.
В его пробе обнаружен мельдоний.
Начало дисквалификации - 14 октября 2025 года.
37-летний Андрей Парфенов - чемпион России в спринте 2015 и 2019 года. Он победитель командного первенства России 2019 года.
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 06 ноября 2024