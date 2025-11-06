x
06 ноября 2025
06 ноября 2025
Спорт

Лыжные гонки. Чемпион России дисквалифицирован за допинг

Допинг
Лыжи
время публикации: 06 ноября 2025 г., 15:26
AP Photo/Lee Jin-man

Трехкратный чемпион Росси по лыжным гонкам Андрей Парфенов дисквалифицирован на три года за допинг, сообщает ТАСС.

В его пробе обнаружен мельдоний.

Начало дисквалификации - 14 октября 2025 года.

37-летний Андрей Парфенов - чемпион России в спринте 2015 и 2019 года. Он победитель командного первенства России 2019 года.

