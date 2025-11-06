Еврокубок. "Апоэль" победил турецкую команду
время публикации: 06 ноября 2025 г., 07:07 | последнее обновление: 06 ноября 2025 г., 07:07
В матче шестого тура группового этапа Еврокубка столичный "Апоэль" победил "Бехчешир Коледжи" 90:82.
Команды лидируют в группе А.
Турки потерпели первое поражение. "Апоэль" одержал четвертую победу.
После 10 минут 27:22, 20 - 48:41, 30 - 66:56.
Самый результативный игрок матча - защитник турецкого клуба Малахи Флинн (28 + 5 подборов + 5 передач), который в прошлом сезоне играл за "Шарлотт Хорнетс".
Лучший в составе "Апоэля" - Джаред Харпер, набравший 27 очков.
