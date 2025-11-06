x
06 ноября 2025
06 ноября 2025
06 ноября 2025
06 ноября 2025
Спорт

Еврокубок. "Апоэль" победил турецкую команду

Баскетбол
время публикации: 06 ноября 2025 г., 07:07 | последнее обновление: 06 ноября 2025 г., 07:07
Еврокубок. "Апоэль" победил турецкую команду
В матче шестого тура группового этапа Еврокубка столичный "Апоэль" победил "Бехчешир Коледжи" 90:82.

Команды лидируют в группе А.

Турки потерпели первое поражение. "Апоэль" одержал четвертую победу.

После 10 минут 27:22, 20 - 48:41, 30 - 66:56.

Самый результативный игрок матча - защитник турецкого клуба Малахи Флинн (28 + 5 подборов + 5 передач), который в прошлом сезоне играл за "Шарлотт Хорнетс".

Лучший в составе "Апоэля" - Джаред Харпер, набравший 27 очков.

