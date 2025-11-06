Почти "трипл-дабл" Дени Авдии. "Портленд" победил "Тендер

В матче регулярного чемпионата НБА "Портленд Трэйл Блэйзерс" одержал волевую победу над "Оклвхома-Сити Тендер" 121:119.

По ходу матча "громовые" вели в счете с отрывом 22 очка.

"Оклахома-Сити" потерпел первое поражение в сезоне.

Израильский форвард "Портленда" Дени Авдия набрал 26 очков, сделал 10 подборов и 9 передач.

Джру Холидэй набрал 22 очка, в том числе два штрафных за 6 секунд до конца матча, сделавших счет 121:118.