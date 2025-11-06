Достижения Тавареса, Кадри, Мэттьюса. Результаты матчей НХЛ

Состоялись матчи регулярного чемпионата НХЛ. "Сан-Хосе" в гостях разгромил "Сиэтл" 6:1.

Торонто Мейпл Лифс - Юта Маммот 5:3

"Юта" вела в счете 1:0. После двух периодов ничья 2:2.

На 49-й минуте Джон Таварес (Торонто) забил 501-й гол в карьере, сделав счет 3:2.

Остон Мэттьюс (Торонто) забил 225-й домашний гол.

Калгари Флэймз - Коламбус Блю Джекетс 5:1

Уже на 92-й секунде матча счет был 2:0.

Назим Кадри (Калгари) забил гол в 1000-м матче в НХЛ

Сиэтл Кракен - Сан-Хосе Шаркс 1:6

3 (1 + 2) очка набрал 19-летний Маклин Селебрини. Эо четвертый трехочковый матч юного дарования ы этом сезоне. Сейчас он лидер лиги.

Ванкувер Кэнакс - Чикаго Блэк Хоукс 2:5

Гости "сделали матч" в отрезке с 44-ю по 52-ю минуты. Четыре безответных гола, в том числе хет-трик Тайлера Бертуцци 0:4.

Еврейский защитник "Ванкувера" Куинн Хьюз сделал результативную передачу.

Евгейский нападающий "Ванкувера" Макс Сасон отыграл 13 минут. Показатель -1.