x
06 ноября 2025
|
последняя новость: 15:37
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
06 ноября 2025
|
06 ноября 2025
|
последняя новость: 15:37
06 ноября 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Спорт

НХЛ. Александр Овечкин забил 900-й гол

Знаменитые спортсмены
Хоккей
НХЛ
время публикации: 06 ноября 2025 г., 14:51 | последнее обновление: 06 ноября 2025 г., 14:51
НХЛ. Александр Овечкин забил 900-й гол
AP Photo/Nick Wass

В матче регулярного чемпионата НХЛ "Вашингтон Кэпиталз" разгромил "Сент-Луис Блюз" 6:1.

В этом матче произошло историческое событие. Александр Овечкин первым в НХЛ забил 900 голов.

Еврейский защитник "Вашингтона" сделал три результативные передачи, в том числе Александру Овечкину.

По две шайбы забросили Энтони Бовилье и Том Уилсон.

Спорт
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 05 ноября 2025

Достижение Рантанена. Гол Буюма. Результаты матчей НХЛ
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 05 ноября 2025

29 сэйвов и три отраженных буллита Суэймана. Результаты матчей НХЛ
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 02 ноября 2025

Достижения Люка Хьюза и Коннора Макдевида. Результаты матчей НХЛ
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 02 ноября 2025

Рекорд Мэттьюса. Результаты матчей НХЛ