НХЛ. Александр Овечкин забил 900-й гол

В матче регулярного чемпионата НХЛ "Вашингтон Кэпиталз" разгромил "Сент-Луис Блюз" 6:1.

В этом матче произошло историческое событие. Александр Овечкин первым в НХЛ забил 900 голов.

Еврейский защитник "Вашингтона" сделал три результативные передачи, в том числе Александру Овечкину.

По две шайбы забросили Энтони Бовилье и Том Уилсон.