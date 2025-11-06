НХЛ. Александр Овечкин забил 900-й гол
время публикации: 06 ноября 2025 г., 14:51 | последнее обновление: 06 ноября 2025 г., 14:51
В матче регулярного чемпионата НХЛ "Вашингтон Кэпиталз" разгромил "Сент-Луис Блюз" 6:1.
В этом матче произошло историческое событие. Александр Овечкин первым в НХЛ забил 900 голов.
Еврейский защитник "Вашингтона" сделал три результативные передачи, в том числе Александру Овечкину.
По две шайбы забросили Энтони Бовилье и Том Уилсон.
