время публикации: 06 сентября 2025 г., 10:31 | последнее обновление: 06 сентября 2025 г., 10:40
Дзюдо. Глава МИД Израиля распорядился принять меры в связи с антиизраильским инцидентом
AP Photo/Geert Vanden Wijngaert

Глава МИД Израиля Гидеон Саар распорядился принять меры в связи с инцидентом, произошедшим во время юниорского чемпионата Европы по дзюдо, сообщает "Исраэль А-Йом".

Министр поручил посольству Израиля ао Франции предпринять решительные меры.

Дипломатам поручено связаться со руководителями спорта во Франции и французскими политиками, выразить протест и потребовать принятия мер.

МИД рассматривает произошедшее как опасный пример проникновения антиизраильской риторики в мир спорта.

Напомним, в четвертьфинале юниорского чемпионата Европы по дзюдо, который проходит в Словакии, француженка Дория Бурсас победила израильтянку Керем Примо. После поединка она ушла с татами, не пожав руку сопернице.

