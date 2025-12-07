Фехтование. Израильтянин завоевал серебряную медаль Кубка мира

В Ванкувере, Канада, проходит этап Кубка мира по фехтованию на шпагах.

Израильтянин Дов Бер Виленский завоевал серебряную медаль.

В финале он проиграл египтянину Мохамеду Эльсаеду.

Бронзовые медали завоевали итальянец Маттео Галасси и венгр Гергей Шиклоши.

Израильтянин Йонатан Ламбри-Месика занял 12-е место.