Спорт
Спорт

Фехтование. Израильтянин завоевал бронзовую медаль в Швейцарии

Фехтование
время публикации: 16 ноября 2025 г., 08:29 | последнее обновление: 16 ноября 2025 г., 08:29
Фехтование. Израильтянин завоевал бронзовую медаль в Швейцарии
AP Photo/Tatan Syuflana

В Лозанне прошел молодежный турнир серии "Челленджер" по фехтованию на шпагах.

В нем принимают участие 195 спортсменов в возрасте до 23 лет.

16-летний израильтянин Мордехай Лахман завоевал бронзовую медаль.

Он представляет клуб "Рамат а-Шарон".

Победителем турнира стал швейцарец Свен Винейс, победивший в финале испанца Диего Родригеса Асейтуно.

Спорт
