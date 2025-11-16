Фехтование. Израильтянин завоевал бронзовую медаль в Швейцарии
время публикации: 16 ноября 2025 г., 08:29 | последнее обновление: 16 ноября 2025 г., 08:29
В Лозанне прошел молодежный турнир серии "Челленджер" по фехтованию на шпагах.
В нем принимают участие 195 спортсменов в возрасте до 23 лет.
16-летний израильтянин Мордехай Лахман завоевал бронзовую медаль.
Он представляет клуб "Рамат а-Шарон".
Победителем турнира стал швейцарец Свен Винейс, победивший в финале испанца Диего Родригеса Асейтуно.
