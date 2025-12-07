2025 CS Golden Spin of Zagreb. Результаты израильских фигуристов
В Хорватии завершился турнир серии "Челленджер" по фигурному катанию 2025 CS Golden Spin of Zagreb.
Победителем стал француз Кевин Аймоз.
На втором месте эстонец Арлет Леванди, на третьем - француз Эрик Экономидес.
Израильтянин Тамир Куперман занял 15-е место, Лев Винокур - 18-е.
Победила американка Брэди Теннелл.
На втором месте финка Лида Кархунен, на третьем - София Самоделкина (Казахстан).
Израильтянка Элизабет Гервиц заняла 12-е место.
