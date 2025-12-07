x
07 декабря 2025
Спорт

2025 CS Golden Spin of Zagreb. Результаты израильских фигуристов

Фигурное катание
время публикации: 07 декабря 2025 г., 13:34 | последнее обновление: 07 декабря 2025 г., 13:34
2025 CS Golden Spin of Zagreb. Результаты израильских фигуристов
AP Photo/Hiro Komae

В Хорватии завершился турнир серии "Челленджер" по фигурному катанию 2025 CS Golden Spin of Zagreb.

Победителем стал француз Кевин Аймоз.

На втором месте эстонец Арлет Леванди, на третьем - француз Эрик Экономидес.

Израильтянин Тамир Куперман занял 15-е место, Лев Винокур - 18-е.

Победила американка Брэди Теннелл.

На втором месте финка Лида Кархунен, на третьем - София Самоделкина (Казахстан).

Израильтянка Элизабет Гервиц заняла 12-е место.

