Футбол. Хайфский "Маккаби" победил в Кирьят-Шмоне
время публикации: 07 декабря 2025 г., 07:25 | последнее обновление: 07 декабря 2025 г., 07:25
В матче тринадцатого тура чемпионата Израиля по футболу хайфский "Маккаби" в гостях победил "Ирони" (Кирьят-Шмона) 1:0.
"Зеленые" одержали вторую победу подряд и поднялись на пятое место.
"Маккаби" в нескольких матчах подряд упускал победу, пропуская в компенсированное время.
В этой игре "зеленые" забили победный гол на восьмой минуте компенсированного времени. Отличился Кенни Сайеф.
