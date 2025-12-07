Футбол. Хайфский "Маккаби" победил в Кирьят-Шмоне

В матче тринадцатого тура чемпионата Израиля по футболу хайфский "Маккаби" в гостях победил "Ирони" (Кирьят-Шмона) 1:0.

"Зеленые" одержали вторую победу подряд и поднялись на пятое место.

"Маккаби" в нескольких матчах подряд упускал победу, пропуская в компенсированное время.

В этой игре "зеленые" забили победный гол на восьмой минуте компенсированного времени. Отличился Кенни Сайеф.