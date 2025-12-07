x
07 декабря 2025
|
последняя новость: 07:50
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
07 декабря 2025
|
07 декабря 2025
|
последняя новость: 07:50
07 декабря 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Спорт

Лионель Месси сделал две результативные передачи в финале плэй-офф MLS

Футбол
Знаменитые спортсмены
Рекорды мира
время публикации: 07 декабря 2025 г., 07:44 | последнее обновление: 07 декабря 2025 г., 07:44
Лионель Месси сделал две результативные передачи в финале плэй-офф MLS
AP Photo/Rebecca Blackwell

"Интер Майами" впервые стал обладателем Кубка MLS. В финале он победил "Ванкувер Уайткэпс" 3:1.

На 8-й минуте Эдьер Окампо срезал мяч в свои ворота 1:0.

Канадцы отыгрались на 60-й минуте. Гол забил Али Ахмед.

На 71-й минуте Лионель Месси отобрал мяч в центре поля и сделал голевую передачу арендованному у мадридского "Атлетико" Родриго де Паулю.

На шестой минуте компенсированного времени после передачи Месси отличился Тадео Альенде.

Лионель Месси завоевал 48-й трофей в карьере.

Для игроков "Интера" Жорди Альбы и Серхио Бускетса финал стал последним матчем в карьере.

Спорт
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 07 декабря 2025

Футбол. Хайфский "Маккаби" победил в Кирьят-Шмоне
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 06 декабря 2025

Футбол. Юбилейный олимпийский гол и другие сюрпризы чемпионата Англии
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 06 декабря 2025

Футбол. Хет-трик Кейна. Сенсационное поражение "Байера"
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 06 декабря 2025

Футбол. Неудобный соперник. "Астон Вилла" обыграла "Арсенал