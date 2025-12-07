Лионель Месси сделал две результативные передачи в финале плэй-офф MLS
"Интер Майами" впервые стал обладателем Кубка MLS. В финале он победил "Ванкувер Уайткэпс" 3:1.
На 8-й минуте Эдьер Окампо срезал мяч в свои ворота 1:0.
Канадцы отыгрались на 60-й минуте. Гол забил Али Ахмед.
На 71-й минуте Лионель Месси отобрал мяч в центре поля и сделал голевую передачу арендованному у мадридского "Атлетико" Родриго де Паулю.
На шестой минуте компенсированного времени после передачи Месси отличился Тадео Альенде.
Лионель Месси завоевал 48-й трофей в карьере.
Для игроков "Интера" Жорди Альбы и Серхио Бускетса финал стал последним матчем в карьере.
