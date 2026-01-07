Лига чемпионов ФИБА. Странный демарш итальянцев. Победа "Апоэля" (Холон)

Первый матч плэй-инн Лиги чемпионов ФИБА "Апоэль Холон" - "Трапани" превратился в фарс.

Из-за серьезных финансовых проблем "Трапани Шаркс" (Италия) выставил на игру всего 5 баскетболистов, двое из которых были игроками молодежной команды и дебютировали в основной.

Игра продлилась всего 7 минут (6 минут 57 секунд). Четверо игроков итальянской команды покинули площадку "из-за травам".

Судья остановил матч при счете 38:5 в пользу хозяев.

Матч проходил в Самокове, Болгария.

ФМБА объявила, что матч переигран не будет. Ответная игра в Италии отьменена.

"Апоээль" вышел в 1/8 финала.