x
07 января 2026
|
последняя новость: 07:43
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
07 января 2026
|
07 января 2026
|
последняя новость: 07:43
07 января 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Спорт

Лига чемпионов ФИБА. Странный демарш итальянцев. Победа "Апоэля" (Холон)

Баскетбол
время публикации: 07 января 2026 г., 07:39 | последнее обновление: 07 января 2026 г., 07:39
Лига чемпионов ФИБА. Странный демарш итальянцев. Победа "Апоэля" (Холон)
AP Photo/Charlie Riedel

Первый матч плэй-инн Лиги чемпионов ФИБА "Апоэль Холон" - "Трапани" превратился в фарс.

Из-за серьезных финансовых проблем "Трапани Шаркс" (Италия) выставил на игру всего 5 баскетболистов, двое из которых были игроками молодежной команды и дебютировали в основной.

Игра продлилась всего 7 минут (6 минут 57 секунд). Четверо игроков итальянской команды покинули площадку "из-за травам".

Судья остановил матч при счете 38:5 в пользу хозяев.

Матч проходил в Самокове, Болгария.

ФМБА объявила, что матч переигран не будет. Ответная игра в Италии отьменена.

"Апоээль" вышел в 1/8 финала.

Спорт
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 06 января 2026

Евролига. "Барселона" победила "Маккаби"
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 06 января 2026

Евролига. "Апоэль" разгромил "Дубай"
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 04 января 2026

Джайлен Браун набрал 50 очков. Результаты матчей НБА
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 04 января 2026

Чемпионат Израиля по баскетболу. Поражения "Апоэлей" из Тель-Авива и Холона