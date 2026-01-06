Евролига. "Барселона" победила "Маккаби"

В матче двадцатого тура регулярного чемпионата Евролиги тель-авивский "Маккаби" проиграл "Барселоне" 83:93.

Испанцы уверенно выиграли первую четверть 32:19. В первой половине матча отрыв увеличился до 20 очков. Но к перерыву гости сократили отставание.

После 20 минут 56:44, 30 - 77:63.

Лучшим игроком матча стал Торнике Шенгелия (22 + 4 передачи).

Самый результативный игрок "Маккаби" Томер Блатт (17 + 9 передач).