07 января 2026
Футбол. Чемпионат Италии. Довбик забил гол и получил травму

время публикации: 07 января 2026 г., 15:03 | последнее обновление: 07 января 2026 г., 15:09
Футбол. Чемпионат Италии. Довбик забил гол и получил травму
AP Photo/Andrew Medichini

Состоялись матчи девятнадцатого тура чемпионата Италии. "Рома" в гостях обыграла "Лечче" 2:0.

Пиза - Комо 0:3

"Комо" поднялся на шестое место. "Пиза" занимает последнее место в Серии А.

Лечче - Рома 0:2

Римляне поднялись на пятое место.

Украинский нападающий "Ромы" Артем Довбик вышел на замену на 60-йй минуте (при счете 0:1). Забил на 71-й минуте. И был заменен на 86-й минуте из-за травмы.

Сассуоло - Ювентус (Турин) 0:3

"Ювентус" поднялся на четвертое место.

