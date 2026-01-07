Футбол. Чемпионат Италии. Довбик забил гол и получил травму
время публикации: 07 января 2026 г., 15:03 | последнее обновление: 07 января 2026 г., 15:09
Состоялись матчи девятнадцатого тура чемпионата Италии. "Рома" в гостях обыграла "Лечче" 2:0.
Пиза - Комо 0:3
"Комо" поднялся на шестое место. "Пиза" занимает последнее место в Серии А.
Лечче - Рома 0:2
Римляне поднялись на пятое место.
Украинский нападающий "Ромы" Артем Довбик вышел на замену на 60-йй минуте (при счете 0:1). Забил на 71-й минуте. И был заменен на 86-й минуте из-за травмы.
Сассуоло - Ювентус (Турин) 0:3
"Ювентус" поднялся на четвертое место.
