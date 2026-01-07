Футбол. Чемпионат Италии. Довбик забил гол и получил травму

Состоялись матчи девятнадцатого тура чемпионата Италии. "Рома" в гостях обыграла "Лечче" 2:0.

Пиза - Комо 0:3

"Комо" поднялся на шестое место. "Пиза" занимает последнее место в Серии А.

Лечче - Рома 0:2

Римляне поднялись на пятое место.

Украинский нападающий "Ромы" Артем Довбик вышел на замену на 60-йй минуте (при счете 0:1). Забил на 71-й минуте. И был заменен на 86-й минуте из-за травмы.

Сассуоло - Ювентус (Турин) 0:3

"Ювентус" поднялся на четвертое место.